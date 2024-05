La vedova dell'oppositore Alexei Navalny ha esortato i suoi sostenitori a continuare la lotta contro il leader del Cremlino

Yulia Navalnaya ha esortato i suoi sostenitori a continuare la lotta contro Vladimir Putin nel giorno del suo insediamento al Cremlino. La vedova dell’attivista e politico Alexei Navalny, morto in una prigione siberiana il 16 febbraio 2024, ha descritto il presidente russo come “un bugiardo, un ladro e un assassino“, accusandolo di aver torturato e ucciso suo marito.

“Con lui al timone il nostro Paese non avrà né pace, né sviluppo, né libertà. Le fondamenta del regime di Putin sono la menzogna e la corruzione. Dobbiamo fare in modo che nessuno al mondo gli creda. Non arrendetevi, la verità prevarrà”, ha detto Navalnaya in un videomessaggio.

