Minsk sarà coinvolta nel contesto di analoghe attività che saranno avviate dalla Russia

Dopo la Russia, anche la Bielorussia annuncia che avvierà un’esercitazione per le sue forze armate sull’ipotesi del lancio di armi nucleari tattiche. Il segretario di Stato del Consiglio di sicurezza di Minsk, Alexander Volfovich, ha detto in un’intervista al canale televisivo statale ‘Bielorussia 1’ che Minsk “metterà alla prova la prontezza al combattimento delle sue forze armate con il coinvolgimento di forze e mezzi in grado di utilizzare armi nucleari“. Lo riporta Interfax. “Su istruzioni del comandante in capo delle forze armate della Bielorussia, nell’attuale verifica saranno coinvolti forze e mezzi in grado di utilizzare armi nucleari”, ha spiegato, aggiungendo che il test “sarà effettuato nel contesto di esercitazioni in Russia sull’uso di armi nucleari non strategiche”.

