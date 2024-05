Le forze dell'ordine hanno utilizzato anche un'escavatrice meccanica per abbattere le barricate

La polizia olandese ha sgomberato un accampamento pro-palestinese all’Università di Amsterdam nelle prime ore della giornata e ha arrestato circa 125 attivisti. Le forze dell’ordine hanno affermato su X che la loro azione era “necessaria per ristabilire l’ordine” dopo che le proteste erano diventate violente.

Non ci sono state segnalazioni di feriti. La polizia ha utilizzato anche un’escavatrice meccanica per abbattere le barricate e gli agenti brandivano manganelli e scudi per porre fine alla manifestazione, picchiando alcuni manifestanti e abbattendo le tende. I dimostranti hanno formato barricate con pallet di legno e biciclette.

