Il governo israeliano ha ordinato la cessazione delle trasmissioni del canale nel Paese

La decisione di Israele di chiudere gli uffici locali di Al-Jazeera è “pericolosa”. Lo ha detto il capo dell’ufficio dell’emittente in Israele, Walid Al-Omari. Si tratta di una “decisione molto pericolosa contro Al Jazeera e contro i media internazionali in generale perché è chiaro che si vuole impedire a tutti di sapere cosa sta succedendo in questa guerra, a Gaza, in Israele, in Cisgiordania”, ha dichiarato.

