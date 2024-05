Come da tradizione i fedeli hanno portato i dolci in chiesa per la rituale benedizione

Domenica 5 maggio le Chiese ortodosse e molti cattolici di rito orientale festeggiano la Pasqua, oltre un mese dopo i cristiani d’Occidente. A Mosca il patriarca della Chiesa ortodossa russa Kirill ha celebrato la messa della vigilia nella cattedrale di Cristo Salvatore. Come da tradizione i fedeli hanno portato i dolci in chiesa per la rituale benedizione.

