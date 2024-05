La comitiva ha subito la cancellazione del volo di ritorno, verso gli Emirati Arabi Uniti, da parte della compagnia low cost Air Arabia

L’Unità di Crisi della Farnesina – a quanto si apprende – è in contatto da ieri sera con un gruppo di connazionali – e loro congiunti in Italia – rimasto bloccato a Socotra nello Yemen per la cancellazione del volo di ritorno, verso gli Emirati Arabi Uniti, da parte della compagnia low cost Air Arabia.

L’Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi – viene spigeato – è inoltre in contatto con la compagnia aerea per assicurarsi della ripresa dei collegamenti aerei. Dalle informazioni raccolte, il collegamento dovrebbe essere ripristinato il 5 maggio. Sul sito Viaggiare Sicuri è presente da anni un assoluto sconsiglio – ribadito da ultimo lo scorso 5 aprile – a recarsi in Yemen ed effettuare viaggi in tutto il Paese, inclusa l’isola di Socotra.

A partire dal 13 febbraio 2015, a seguito dell’aggravarsi delle condizioni di sicurezza, l’Ambasciata d’Italia a Sana’a ha inoltre sospeso le proprie attività e non è più possibile pertanto assicurare assistenza consolare a coloro che, nonostante il fermo sconsiglio, si rechino in territorio yemenita.

