Accampamenti nel campus: contromanifestazioni di filoisraeliani

Sull’esempio di quanto avviene negli Stati Uniti anche in Australia gli studenti pro-Palestina hanno messo in atto proteste nei campus. Una tendopoli è stata allestita all’università di Sydney dove si sono registrate tensioni con dimostranti filoisraeliani. Gli studenti ebrei dell’ateneo affermano di “non sentirsi sicuri” per il clima di ostilità creato dagli attivisti pro-palestinesi.

Negli Usa almeno duemila persone sono state arrestate a seguito delle proteste filo palestinesi delle ultime settimane nei campus universitari.

