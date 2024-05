Numerosi arresti al Dartmouth College, nel New Hampshire. All'Università dell'Arizona gli agenti hanno usato proiettili di gomma

Proseguono le proteste pro Palestina in molti atenei statunitensi. Dalla Ucla di Los Angeles all’Università dell’Arizona, passando per il Dartmouth College del New Hampshire, centinaia di studenti e attivisti stanno manifestando e invadendo i campus in solidarietà del popolo di Gaza. Non sono mancati scontri e tensioni con gli agenti di polizia che sono entrati in diversi edifici effettuando numerosi arresti.

Ucla, decine di manifestanti arrestati

La polizia ha rimosso le barricate e ha iniziato a smantellare il sit-in pro-Palestina nel campus della Ucla. Gli agenti hanno fatto a pezzi la barricata di compensato, pallet, recinzioni metalliche e cassonetti della spazzatura dell’accampamento. Ha poi abbattuto tettoie e tende e ha arrestato decine di persone, legando i polsi con le fascette.

Polizia entra nel campus Ucla: demolite le barricate

Le forze dell’ordine sono entrate nel campus universitario californiano di Ucla per sgomberare l’accampamento dove si trovano i manifestanti pro-Palestina e hanno iniziato a demolire le barricate. Lo riporta la Cnn. In precedenza avevano ripetutamente chiesto ai manifestanti di disperdersi. Sono stati visti indossare i giubbotti dell’unità per le operazioni speciali.

Sale tensione a Ucla, polizia ordina dispersione raduno filo-palestinese

Agenti in tenuta antisommossa nell’Università della California di Los Angeles (Ucla) hanno ordinato la dispersione di oltre un migliaio di persone che si sono radunate a sostegno della protesta filo-palestinese degli studenti dell’Ateneo, avvertendo tramite altoparlanti che chiunque si rifiutasse di andarsene potrebbe essere arrestato. Una grande folla si è radunata sui gradini del campus fuori dall’area dove sono state allestite delle tende, e si sono seduti ad ascoltare vari oratori unendosi poi ai canti di sostegno alla causa palestinese. Stando alle immagini delle telecamere, alcuni hanno distribuito occhiali ed elmetti, oltre ad allestire postazioni di assistenza medica. Un piccolo gruppo di studenti con cartelli e magliette a sostegno di Israele e del popolo ebraico si è radunato nelle vicinanze.

Università dell’Arizona, polizia usa proiettili di gomma

All’Università dell’Arizona le forze dell’ordine hanno fatto un “uso minimo” di palline di spray pepe, proiettili di gomma e hanno indossato attrezzature tattiche di sicurezza. Lo ha fatto sapere in una nota il presidente della Facoltà Robert C. Robbins.

“Centinaia di manifestanti e contro-manifestanti si sono radunati in Park Avenue, creando un ambiente instabile”, ha detto. “Le forze dell’ordine non avevano altra scelta se non quella di adottare misure significative” dopo che le persone in protesta avevano effettuato “azioni pericolose” mentre i funzionari cercavano di disperderli. Stando a quanto noto all’Università, non ci sono stati feriti gravi.

Proteste al Dartmouth College, in New Hampshire: numerosi arresti

Numerosi arresti sono stati effettuati durante una protesta filo-palestinese al Dartmouth College nello Stato Usa del New Hampshire. Lo riporta Cnn citando la stazione televisiva Wmur. Stando a quanto riferito, la polizia ha allontano i manifestanti dalla folla radunata sul Dartmouth Green e li ha trattenuti con delle fascette. La polizia è stata schierata all’Università del New Hampshire e il Dartmouth College a causa di “attività illegali e su richiesta delle forze dell’ordine locali”, ha riferito alla Cnn il Dipartimento di sicurezza del New Hampshire. “Tutte le persone prese in custodia sono sotto processo da parte del Dipartimento di Polizia dell’Università del New Hampshire e del Dipartimento di Polizia di Hanover”, ha affermato Tyler Dumont, portavoce del Dipartimento per la Sicurezza del New Hampshire. L’Università del New Hampshire ha riferito alla Cnn che gli studenti hanno protestato pacificamente nel campus almeno sette volte negli ultimi sei mesi.

