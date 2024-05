Si intensificano i casi di disinformazione, spionaggio e sabotaggi in Europa, come dimostrano le recenti indagini

Disinformazione, spionaggio, sabotaggi. La Nato è preoccupata per l’aumento delle cosiddette attività ibride da parte della Russia sui territori degli Stati appartenenti all’Alleanza Atlantica. “Gli alleati della Nato sono profondamente preoccupati per le recenti attività maligne sul territorio alleato, comprese quelle che hanno portato a indagini e accuse contro numerosi individui in relazione ad attività statali ostili che hanno colpito la Repubblica Ceca, l’Estonia, la Germania, la Lettonia, la Lituania, la Polonia e il Regno Unito”, ha scritto il Consiglio Nord Atlantico dell’Alleanza in una nota. “Questi incidenti fanno parte di una campagna di intensificazione delle attività che la Russia continua a svolgere in tutta l’area euro-atlantica, anche sul territorio dell’Alleanza e tramite delegati. Ciò include disinformazione, sabotaggio, atti di violenza, interferenze informatiche ed elettroniche, campagne di disinformazione e altre operazioni ibride. Gli alleati della Nato esprimono la loro profonda preoccupazione per le azioni ibride della Russia, che costituiscono una minaccia alla sicurezza degli alleati“. Tra gli incidenti a cui fa riferimento il comunicato c’è quello dell’eurodeputato del partito di estrema destra tedesco Afd indagato perché sospettato di aver percepito fondi da Russia e Cina.

“Non dissuaderanno dal sostegno all’Ucraina

“Sosteniamo e siamo solidali con gli alleati colpiti“, si legge ancora nella nota. “Agiremo individualmente e collettivamente per affrontare queste azioni e continueremo a coordinarci da vicino. Continueremo a rafforzare la nostra resilienza e ad applicare e migliorare gli strumenti a nostra disposizione per contrastare e contestare le azioni ibride russe e garantiremo che l’Alleanza e gli alleati siano preparati a scoraggiare e difendersi da azioni o attacchi ibridi. Condanniamo il comportamento della Russia e invitiamo la Russia a rispettare i suoi obblighi internazionali, così come fanno gli alleati con i loro. Le azioni della Russia non dissuaderanno gli alleati dal continuare a sostenere l’Ucraina“.

