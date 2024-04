Sofia ha incontrato il presidente Zelensky e la First Lady Olena Zelenska

Sofia, la Duchessa di Edimburgo del Regno Unito, ha effettuato una visita non annunciata in Ucraina: è la prima reale britannica a recarsi nel Paese dopo l’invasione della Russia nel 2022. Sophie, moglie del Principe Edoardo, ha incontrato lunedì a Kiev il Presidente Zelensky e la First Lady Olena Zelenska e ha consegnato un messaggio a nome di Re Carlo III. Buckingham Palace ha dichiarato che Sofia ha compiuto il viaggio “per dimostrare solidarietà alle donne, agli uomini e ai bambini colpiti dalla guerra”.

