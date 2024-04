Visita del Segretario generale della Nato: "Mosca deve capire che non può vincere". Zelensky: "Accelerare su fornitura armi"

Il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, si è recato oggi in visita a Kiev, in Ucraina. Durante la sua visita c’è stata la conferenza stampa con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “So che i gravi ritardi nel sostegno hanno comportato gravi conseguenze sul campo di battaglia. Per mesi gli Stati Uniti sono riusciti a concordare un pacchetto e gli alleati europei non sono stati in grado di portare a termine la loro missione nella misura da noi promessa. Ciò significa che pochi missili e droni russi sono stati abbattuto e che la Russia è stata in grado di avanzare lungo la linea del fronte. Ma non è troppo tardi perché l’Ucraina prevalga. Ulteriore sostegno è in arrivo” le parole del Segretario generale della Nato.

Stoltenberg: “Accordo su adesione Nato non sarà a summit luglio”

“Credo davvero che il posto giusto per l’Ucraina sia la Nato e quindi sto lavorando duramente per garantire che l’Ucraina diventi membro di questa alleanza. Per tale decisione abbiamo bisogno che tutti gli alleati siano d’accordo. Non mi aspetto che raggiungeremo tale accordo entro il vertice di luglio. Ma spero davvero che riusciremo a dimostrare che stiamo avvicinando l’Ucraina all’adesione e che si arrivi quanto prima ad avere l’Ucraina come membro a pieno titolo” le parole di Jens Stoltenberg. “Attendo con ansia il giorno in cui la bandiera ucraina sventolerà alta nel quartier generale della Nato”, ha sottolineato.

Stoltenberg: “Mosca deve capire che non può vincere”

“Credo che abbiamo bisogno di un importante impegno finanziario pluriennale per sostenere l’Ucraina non a breve termine, ma con un sostegno a lungo termine e prevedibile. Mosca deve capire che non può vincere” dice il Segretario generale della Nato. “Il posto che spetta all’Ucraina è nella Nato e l’Ucraina diventerà membro della Nato. Il lavoro che stiamo intraprendendo ora vi pone su un percorso irreversibile verso l’adesione alla Nato”, ha aggiunto rivolto a Zelensky.

Zelensky: “Accelerare su fornitura armi”

Il processo per la consegna di aiuti militari all’Ucraina “deve essere accelerato”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante una conferenza stampa congiunta con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a Kiev. Lo riporta il Guardian. Zelensky ha spiegato che la situazione sul campo di battaglia dipende dalla velocità con cui arriveranno i rifornimenti. “Supporto tempestivo al nostro esercito. Ad oggi non vedo ancora nulla di positivo su questo punto – ha affermato il leader di Kiev – Le forniture ci sono, sono appena iniziate, questo processo deve essere accelerato”.

L’esercito russo “sta ora cercando di trarre vantaggio da una situazione in cui stiamo aspettando i rifornimenti dai nostri partner ed è proprio per questo che la velocità delle consegne significa stabilizzare il fronte”, ha proseguito Zelensky, secondo cui Mosca “si sta preparando per azioni offensive”.

