Nella giornata di ieri pesante attacco di Tel Aviv su Gaza: almeno 34 morti

IN AGGIORNAMENTO – Non si arresta l’impegno di Joe Biden nel cercare di raggiungere una tregua nella Striscia. Il presidente americano ha parlato con il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi e l’emiro del Qatar Tamim Bin Hamad Al-Thani per un accordo sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. Israele dal canto suo ha avvertito Hamas che, se non verrà raggiunta un’intesa nei prossimi giorni, lanceranno un’offensiva su Rafah. Tel Aviv nel frattempo non smette di colpire Gaza: almeno 34 persone sono state uccise e 68 sono rimaste ferite nei raid di ieri.

09:56 Hamas replica a Blinken: “Fermare crimini non è generosità”

Non c’è nulla di “generoso” nel fermare gli attacchi che hanno ucciso decine di migliaia di civili palestinesi, “l’attacco in sé è un crimine, quindi quando si ferma un crimine non si può affermare che sia un’azione generosa da parte israeliana”. Lo ha detto ad Al-Jazeera Osama Hamdan, funzionario di Hamas, replicando al segretario di Stato Usa Antony Blinken, che ieri aveva dichiarato che Hamas “ha davanti a sé una proposta straordinariamente generosa” e aveva invitato il gruppo palestinese a decidere in fretta. Blinken si trova nella regione per la sua settima missione diplomoatica in Medioriente dall’inizio della guerra.

09:11 Media Israele: “Accordo su tregua o attacco Rafah”

Se non ci sarà un accordo per il cessate il fuoco con Hamas “nei prossimi giorni” Israele lancerà l’offensiva a Rafah. È quanto riferisce la radio israeliana dell’esercito citando fonti della sicurezza. “Se nei prossimi giorni non ci saranno progressi nei negoziati per un accordo, verrà dato l’ordine di lanciare un’operazione a Rafah”, si legge in un post sui social network della radio, che cita appunto “funzionari della sicurezza”. I negoziatori di Hamas starebbero preparando una risposta scritta all’ultima proposta di accordo, che prevedrebbe un cessate il fuoco di 40 giorni. Il quotidiano Ynet riporta che il piano per l’operazione a Rafah è stato completato e che l’Idf stima che nelle prossime 48-72 ore verrà presa una decisione.

07:04 Università palestinesi a studenti Usa: “Ci date speranza”

“In un momento di grande oscurità, le vostre proteste esplodono e danno speranza all’umanità che la giustizia non è un concetto astratto ma una lotta continua che ci collega tutti”. È quanto si legge in una lettera inviata dalle università palestinesi agli studenti e ai docenti degli accampamenti di solidarietà di Gaza nelle istituzioni accademiche statunitensi. “I vostri valori stanno emancipando l’università dal razzismo strutturale e dalla complicità con il potere e il colonialismo”, si legge nella lettera. “In un momento in cui le voci degli oppressi vengono intenzionalmente messe a tacere, la vostra solidarietà funge da faro di speranza. Le vostre azioni sono un messaggio sonoro che l’ingiustizia e l’oppressione non saranno tollerate”, scrivono le università palestinesi. “Traiamo ispirazione dal coraggio di coloro che rifiutano e resistono alle continue ingiustizie del colonialismo e dell’occupazione militare. Vi diamo il benvenuto nelle nostre università in una Palestina liberata”, conclude la lettera.

06:01 34 palestinesi uccisi ieri in raid israeliani

Almeno 34 persone sono state uccise e 68 ferite nei raid israeliani nella Striscia di Gaza durante la giornata di ieri. Lo riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Le fonti affermano che molte vittime sono ancora intrappolate sotto le macerie e sulle strade perché i soccorritori non riescono ancora a raggiungerle.

01:22 Biden a Egitto e Qatar: “Impegno per cessate il fuoco a Gaza”

Joe Biden ha parlato con il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi e l’emiro del Qatar Tamim Bin Hamad Al-Thani dell’accordo per il rilascio degli ostaggi di Hamas e un immediato cessate il fuoco a Gaza. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. Biden, si legge, “ha confermato che gli Stati Uniti insieme all’Egitto e al Qatar lavoreranno per garantire la piena attuazione dei suoi termini” e “ha esortato” i due leader “a compiere tutti gli sforzi per garantire il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas poiché questo è ora l’unico ostacolo a un cessate il fuoco immediato e agli aiuti per i civili a Gaza”. Insieme, spiega la nota, “hanno esaminato le iniziative in corso per aumentare il flusso di assistenza salvavita alla popolazione di Gaza”.

00:59 Khamenei: “In Occidente persone in piazza contro Israele e Usa”

“Guardate cosa sta succedendo nel mondo. Nei paesi occidentali, in Inghilterra, Francia e nei paesi intorno agli Stati Uniti, le persone scendono in piazza in massa e gridano contro Israele e gli Stati Uniti”. Lo scrive sui social Sayyid Ali Khamenei, leader supremo dell’Iran. “Israele e gli Stati Uniti hanno perso la loro dignità e non hanno davvero modo di farlo affrontare la situazione”, aggiunge postando una serie di video delle proteste.

