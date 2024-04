Battuta del presidente americano alla cena con i corrispondenti della Casa Bianca

“Le elezioni del 2024 sono in pieno svolgimento. E sì, l’età è un problema. Sono un uomo adulto che corre contro un bambino di sei anni. Anche se mi sento benissimo, mi sento davvero benissimo”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante il discorso alla cena con i corrispondenti della Casa Bianca che si è tenuta all’Hotel Hilton di Washington. “Sto facendo una campagna in tutto il Paese. Pennsylvania, Georgia, Carolina. Mi sono sempre comportato bene nelle 13 colonie originarie. Trump è così disperato che ha cominciato a leggere le Bibbie che vende. Poi è arrivato al primo comandamento: ‘Non avrai altro Dio all’infuori di me’. Allora lo ha posato e ha detto: ‘Questo libro non fa per me'”, ha scherzato Biden.

