Il convoglio trasportava carburante. L'incidente al confine tra Arizona e New Mexico

Spettacolare incidente ferroviario negli Usa al confine tra Arizona e New Mexico. Un treno merci con a bordo carburante è deragliato e ha preso fuoco, costringendo la chiusura di un’autostrada interstatale che funge da percorso chiave per i camion. I primi passanti hanno pubblicato video e foto sui social media di vagoni ferroviari accartocciati e di colonne di fumo nero. Non sono stati segnalati feriti. Aperta un’inchiesta per stabilire le cause del deragliamento. Il treno trasportava propano e benzina inodori e una mezza dozzina di vagoni ferroviari hanno preso fuoco e sono bruciati per ore dopo il deragliamento. Evacuate per precauzione le residenze vicine e le aree di sosta per i camion.

