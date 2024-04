Un sospetto arrestato dalla polizia

Una sparatoria è avvenuta venerdì sera dopo le 23 all’eserno di un locale notturno a Washington, Capitale degli Stati Uniti. Tutto è cominciato con una lite all’interno del club che è proseguita in strada. Cinque persone sono rimaste ferite, nessuna è in pericolo di vita. Un sospetto che avrebbe aperto il fuoco è stato fermato dalla polizia ed è in custodia.

