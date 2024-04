Gli Stati Uniti chiedono che il governo cinese adotti misure contro il Cremlino "per risolvere questo problema"

La Russia svilupperà la cooperazione con la Cina, che è in grado di difendersi e difendere i propri interessi. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta Ria Novosti.

“La Cina è uno stato assolutamente sovrano, uno stato potente che è in grado di difendersi e difendere i propri interessi. E allo stesso tempo è un nostro partner stretto. Svilupperemo ulteriormente la nostra cooperazione”, ha detto Peskov, rispondendo alla domanda sulla pressione degli Stati Uniti sulla Cina a causa del sostegno di Pechino a Mosca.

In precedenza, il segretario di Stato americano Antony Blinken, durante una visita in Cina, aveva parlato del sostegno di Pechino alla Russia e aveva aggiunto che se il governo cinese non avesse adottato misure per “risolvere questo problema”, Washington avrebbe valutato contromisure.

