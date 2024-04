Continua nel campus di Evanston la protesta contro gli investimenti dell'università a favore di Israele

Sono ancora decine gli studenti pro Palestina accampati alla Northwestern University a Evanston, nell’Illinois. I giovani chiedono un cessate il fuoco a Gaza e fanno sapere che intendono manifestare finché l’università non smetterà gli investimenti a favore di Israele. Nel video dei droni si vedono e le tantissime tende innalzate dai dimostranti. L’accampamento è iniziato giovedì mattina a Deering Meadow. NO RE-SALE, RE-USE OR ARCHIVE

