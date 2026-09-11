Alessandro Di Battista, previsto per oggi il viaggio di rientro in Italia

Alessandro Di Battista dovrebbe partire venerdì pomeriggio da Cuba con un volo sanitario diretto in Italia. Il via libera verrà dato dai medici dell’Hospital Clinico Quirurgico Hermanos Ameijeiras dell’Avana, che lo hanno in cura dopo l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto. L’arrivo nel nostro Paese è previsto per la giornata di sabato.

Il malore e il ricovero a Cuba

A fine agosto l’ex parlamentare del Movimento Cinque Stelle è stato vittima di un forte mal di testa e di malore mentre si trovava a Cuba. L’ex grillino, che si trovava sull’isola caraibica per realizzare reportage per Il Fatto Quotidiano, è stato quindi ricoverato in gravi condizioni e successivamente sottoposto a un intervento. Dall’ospedale di Santa Clara è stato trasferito a quello di L’Avana, dove si trova nel reparto di terapia intensiva. Tanti i messaggi di vicinanza e solidarietà nei confronti di Di Battista, soprattutto da parte del mondo della politica, di cui ha fatto parte fino a pochi anni fa.