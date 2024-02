L'erede è il principe William, poi ci sono i figli George, Charlotte e Louis. Il figlio minore di Carlo e Diana ha rinunciato alle funzioni reali ma è quinto in linea di successione

Mentre il re Carlo III è in cura per un cancro, rimane il monarca e il capo di Stato della Gran Bretagna. Il figlio maggiore del re, il principe William, è il prossimo nella linea di successione al trono. La corona non passa dai monarchi in carica alle loro consorti, quindi la regina Camilla non fa parte della linea di successione.

Ecco l’ordine di successione:

1. Il principe William, figlio maggiore di Carlo e della defunta principessa Diana. È noto come Principe del Galles ed è sposato con Kate, Principessa del Galles. I loro tre figli lo seguono nella linea di successione.

2. Il Principe George di Cambridge, nato nel luglio 2013.

3. La principessa Charlotte di Cambridge, nata nel maggio 2015.

4. Il Principe Louis di Cambridge, nato nell’aprile 2018.

5. Il principe Harry, figlio minore di Carlo e Diana, che ha rinunciato alle sue funzioni reali ma mantiene il suo posto in linea di successione.

6. Archie Mountbatten-Windsor, nato da Harry e Meghan, duchessa di Sussex, nel maggio 2019.

7. Lilibet Mountbatten-Windsor, nata da Harry e Meghan nel giugno 2021.

8. Il Principe Andrea, secondogenito della Regina Elisabetta II e del Principe Filippo.

9. La principessa Beatrice, figlia maggiore di Andrea e della sua ex moglie Sarah Ferguson.

10. Sienna Mapelli Mozzi, figlia di Beatrice e Edoardo Mapelli Mozzi, nata nel settembre 2021.

11. Principessa Eugenie, figlia minore di Andrea e Ferguson.

12. August Brooksbank, nato da Eugenie e James Brooksbank nel febbraio 2021.

13. Ernest Brooksbank, nato da Eugenie e James Brooksbank nel maggio 2023.

14. Il principe Edward, figlio minore della regina e di Filippo.

15. James, visconte Severn, figlio di Edward e di sua moglie Sophie, duchessa di Edimburgo.

16. Lady Louise Mountbatten-Windsor, figlia di Edward e Sophie.

17. Principessa Anna, secondogenita e unica figlia della Regina Elisabetta II e del Principe Filippo.

18. Peter Phillips, figlio di Anne e del suo ex marito, Mark Phillips.

19. Savannah Phillips, figlia maggiore di Peter Phillips e della sua ex moglie, Autumn Kelly.

20. Isla Phillips, figlia minore di Peter Phillips e Autumn Kelly.

21. Zara Tindall, figlia della Principessa Anna e di Mark Phillips.

22. Mia Tindall, figlia maggiore di Zara e del marito Mike Tindall.

23. Lena Tindall, figlia minore di Zara e Mike Tindall.

24. Lucas Tindall, figlio di Zara e Mike Tindall.

