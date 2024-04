L'organizzazione palestinese punta inoltre a unirsi all'Olp per formare un governo di coalizione con Fatah per Gaza e la Cisgiordania

Un alto funzionario politico di Hamas, Khalil al-Hayya, ha detto ad Associated Press che il gruppo militante palestinese è disposto ad accettare una tregua di cinque anni o più con Israele e a deporre le armi per convertirsi in un partito politico se verrà istituito uno Stato palestinese indipendente lungo i confini precedenti al 1967. Al-Hayya ha aggiunto che Hamas vuole unirsi all’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp), guidata dalla fazione rivale Fatah, per formare un governo di coalizione per Gaza e la Cisgiordania, precisando la richiesta di “uno Stato palestinese pienamente sovrano in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza e il ritorno dei rifugiati palestinesi in conformità con le risoluzioni internazionali”. Se ciò accadrà, ha detto, l’ala militare del gruppo si dissolverà.

