In palio montepremi da 150mila dollari

Centinaia di appassionati statunitensi e non solo hanno preso parte al World Championship Barbecue Cooking Contest di quest’anno a Memphis, nel Tennessee. Considerata una delle gare di cucina più importanti degli Stati Uniti, l’evento vede squadre provenienti dagli Usa e da tutto il mondo trascorrere giornate intere a lavorare su enormi maiali interi, sotto il caldo e talvolta la pioggia. Con un montepremi in palio di oltre 150.000 dollari, 129 squadre di cuochi provenienti da 22 Stati degli Usa e quattro Paesi stranieri sono in gara nelle tre categorie: costine, spalla e maiale intero.

