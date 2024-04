Residenti aiutati a fuggire dagli edifici in fiamme

(LaPresse) Nella notte le forze russe hanno colpito con i droni un’area residenziale di Odessa, ferendo almeno nove persone, tra cui quattro bambini. Case residenziali, negozi e automobili sono stati danneggiati. Una casa è stata parzialmente distrutta. I servizi di emergenza intervenuti hanno aiutato i residenti a uscire dagli edifici danneggiati e in fiamme. Il governatore regionale di Odessa ha affermato che l’attacco è stato effettuato con i droni. Secondo Kiev, le unità di difesa aerea ucraine hanno distrutto 15 dei 16 droni di tipo Shahed lanciati dalla Russia. I droni russi sono stati lanciati da Capo Chauda, nella Crimea occupata e nell’Oblast di Kursk. Mosca ha anche lanciato due missili balistici Iskander-M dalla regione di Belgorod. I droni sono stati intercettati sopra gli oblast di Mykolaiv, Odessa, Kiev e Cherkasy. Molteplici esplosioni sono state udite a Kiev nella notte. Non sono state segnalate vittime o danni in città.

