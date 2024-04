Orban: "L'Occidente è a un passo dall'inviare le truppe in Ucraina". La Polonia è "pronta ad accogliere armi nucleari"

IN AGGIORNAMENTO. La guerra in Ucraina è giunta al giorno 790. Un raid russo ha colpito e fatto crollare parte della torre della televisione nella città ucraina di Kharkiv. La Polonia, ha affermato il presidente Duda, è “pronta” ad accogliere armi nucleari sul suo territorio. Il premier ungherese Orban: “L’Occidente è a un passo dall’inviare le truppe in Ucraina”.

Droni russi su Odessa, 7 feriti tra cui 2 bambini

Nella notte le forze russe hanno colpito con i droni un’area residenziale di Odessa, ferendo sette persone, tra cui due bambini. Almeno 14 appartamenti sono stati danneggiati in città in seguito all’attacco. Lo riporta il Kyiv Independent, citando le forze di difesa del Sud dell’Ucraina.

Kiev, abbattuti 15 droni russi nella notte

Le unità di difesa aerea ucraine hanno distrutto 15 dei 16 droni di tipo Shahed lanciati dalla Russia nella notte. Lo riporta il Kyiv Independent, citando l’Aeronautica militare. I droni russi sono stati lanciati da Capo Chauda, nella Crimea occupata e nell’Oblast di Kursk. La Russia ha anche lanciato due missili balistici Iskander-M dalla regione di Belgorod. I droni sono stati intercettati sopra gli oblast di Mykolaiv, Odessa, Kiev e Cherkasy. Molteplici esplosioni sono state udite a Kiev intorno alle 3.35 ora locale. Non sono state segnalate vittime o danni in città.

