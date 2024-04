Il presidente: "Questa è una guerra che Putin deve perdere"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti per aver approvato la legge sugli aiuti esteri nel suo ultimo video discorso notturno.

La Camera Usa ha approvato un pacchetto di aiuti esteri da 95 miliardi di dollari per Ucraina, Israele e altri alleati degli Stati Uniti dopo mesi di caos politico a Capitol Hill.

I leader del Congresso hanno messo da parte l’opposizione dei conservatori di estrema destra per completare il disegno di legge. A Kiev andranno 60 miliardi di dollari. Il Senato dovrà approvare il provvedimento nei prossimi giorni. Il Senato dovrà ancora approvare il provvedimento nei prossimi giorni. Il presidente Mike Johnson ha messo in gioco il suo lavoro e ha fatto affidamento sul sostegno democratico in ogni fase del processo. “Ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto il nostro pacchetto: questa è una decisione salvavita. Questa è una guerra che Putin deve perdere“, ha dichiarato Zelensky.

