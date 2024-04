La Repubblica islamica: "Intercettati"

Nella notte tra giovedì e venerdì è arrivata la risposta israeliana all’attacco dell’Iran di sabato scorso. L’esercito dello Stato ebraico ha preso di mira una base militare a Ishafan, attaccata con droni, come si vede nelle immagini. La Repubblica islamica ha fatto sapere che sono stati intercettati. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

