L'organizzazione libanese afferma di aver colpito un edificio utilizzato dall'Idf

Un missile colpisce un edificio che ospita un centro comunitario ad Arab al-Aramshe, nel nord di Israele al confine con il Libano. Ci sono sette feriti, di cui uno in condizioni gravi, gli altri lievi. Il gruppo armato sciita libanese Hezbollah ha rivendicato l’attacco, spiegando di aver colpito un edificio utilizzato dall’Idf. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata