Il leader di Teheran ha parlato durante la parata annuale dell'esercito

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha avvertito che anche la “più piccola invasione” da parte di Israele porterà a una risposta “massiccia e dura“, mentre la regione si prepara a una potenziale rappresaglia israeliana dopo l’attacco iraniano del fine settimana. Raisi ha parlato durante la parata annuale dell’esercito che è stata trasferita in una caserma a nord della capitale, Teheran, dalla sua sede abituale su un’autostrada nella periferia meridionale della città. Le autorità iraniane non hanno fornito alcuna spiegazione per il trasferimento della parata e la Tv di Stato non l’ha trasmessa in diretta, come negli anni precedenti. Raisi ha detto che l’attacco di sabato è stato limitato e che se l’Iran avesse voluto effettuare un attacco più grande, “nulla sarebbe rimasto del regime sionista”.

