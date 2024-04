Sta scontando una pena detentiva di 27 anni nella capitale Naypyitaw per una serie di condanne penali

L’ex leader birmana, Aung San Suu Kyi, è stata trasferita dalla prigione agli arresti domiciliari come misura sanitaria a causa dell’ondata di caldo, che ha colpito il Paese. Lo ha reso noto la Giunta militare al potere. Suu Kyi, 78 anni, e Win Myint, 72 anni, ex presidente del suo governo spodestato, sono tra i prigionieri anziani e malati trasferiti fuori dal carcere a causa del forte caldo, ha dichiarato il portavoce dell’esercito, il Maggior Generale Zaw Min Tun.

Suu Kyi sta scontando una pena detentiva di 27 anni nella capitale Naypyitaw per una serie di condanne penali che, secondo i suoi sostenitori e i gruppi per i diritti, sono state inventate per motivi politici. Win Myint stava scontando una condanna a otto anni di carcere a Taungoo, nella regione di Bago.

