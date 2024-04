Il cancelliere tedesco ha incontrato il leader di Pechino durante la sua visita nel Paese asiatico

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping. Lo hanno riferito i media statali di Pechino. “La mattina del 16 aprile, il presidente Xi Jinping ha incontrato il cancelliere tedesco Scholz presso la Diaoyutai State Guesthouse a Pechino”, ha detto l’emittente statale CCTV.

“Il mio incontro con il presidente Xi si concentrerà anche su come possiamo contribuire maggiormente a una pace giusta in Ucraina. È positivo che ci sia stato un intenso scambio tra i nostri governi dalla mia ultima visita in Cina. Abbiamo molti argomenti”. Così cancelliere tedesco Olaf Scholz su X.

Xi a Scholz: “Sviluppo legami finché c’è rispetto reciproco”

“Finché ci atteniamo ai principi del rispetto reciproco, della ricerca di un terreno comune nonostante le differenze e dell’apprendimento reciproco, le relazioni bilaterali possono continuare a svilupparsi in modo stabile”. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping in occasione dell’incontro con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, a Pechino, come riporta Der Spiegel.

“Dobbiamo sviluppare le relazioni bilaterali in modo globale ed equilibrato da una prospettiva strategica a lungo termine”, ha affermato ancora Xi, come riferisce Xinhua. Oltre all’incontro con il presidente Xi, Scholz ha avuto anche un incontro con il primo ministro cinese Li Qiang.

