Il presidente Usa: "Vogliamo prevenire allargamento del conflitto"

(LaPresse) Joe Biden ribadisce che “gli Stati Uniti sono impegnati per la sicurezza di Israele e per impedire un ulteriore allargamento del conflitto” dopo l’attacco iraniano allo Stato ebraico. Allo stesso tempo, ha detto il presidente Usa prima dell’incontro nello Studio Ovale col premier iracheno Mohammed Shia al-Sudani, “siamo impegnati per un cessate il fuoco che riporti a casa gli ostaggi”.

