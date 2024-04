Hossein Amirabdollahian: "Il nostro obiettivo è punire il regime israeliano"

“Il nostro obiettivo in questo legittimo atto di difesa è semplicemente punire il regime israeliano. Non cerchiamo individui o basi americane nella regione”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian in una conferenza stampa a Teheran con gli ambasciatori stranieri dopo gli attacchi con droni e missili contro Israele di sabato notte. “Abbiamo annunciato alla Casa Bianca che la nostra operazione sarebbe stata limitata e finalizzata alla legittima difesa e alla punizione del regime israeliano”, ha aggiunto Amirabdollahian.

