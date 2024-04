La presidente del Consiglio: "Esprimiamo forte preoccupazione"

Giorgia Meloni ha condannato l’offensiva dell’Iran contro lo Stato ebraico. Teheran nella notte ha lanciato due ondate di droni: un gesto di rappresaglia dopo che le forze di Tel Aviv avevano bombardato l’ambasciata iraniana a Damasco, in Siria.

“Il governo italiano ribadisce la condanna agli attacchi iraniani contro Israele. La presidenza italiana del G7 ha organizzato per il primo pomeriggio di oggi una conferenza in collegamento a livello dei leader”, ha scritto la presidente del Consiglio sui suoi canali social. “Esprimiamo forte preoccupazione per una destabilizzazione ulteriore della regione e continuiamo a lavorare per evitarla”.

