L'esercito israeliano ha intercettato e neutralizzato la maggior parte degli attacchi

Il capo delle forze armate israeliane, il tenente generale Herzi Halevi, ha riunito i vertici militari del Paese, poche ore dopo che l’Iran ha lanciato centinaia di droni, missili balistici e da crociera verso lo Stato ebraico, in risposta al raid di Tel Aviv in Siria, in cui era stato ucciso un alto generale dei Guardiani della Rivoluzione. L’esercito israeliano ha intercettato e neutralizzato la maggior parte degli attacchi. “L’operazione contro Israele è conclusa”, ha fatto sapere il capo di stato maggiore delle forze militari iraniane.

