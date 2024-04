La riunione domani alle 15:00 al Viminale

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è in contatto con i prefetti delle città italiane. Domani alle 15.00 è convocato il comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica (Cnosp) al Viminale, con i vertici delle forze di polizia e dell’intelligence. La scelta è arrivata in seguito all’offensiva dell’Iran contro Israele, sferzata nella serata di sabato 13 aprile.

Prefetto Roma: “Massima attenzione su Capitale”

Massima attenzione soprattutto nella Capitale. “Stiamo lavorando per fare bene, per garantire la sicurezza e la percezione di sicurezza. Con la comunità ebraica c’è uno scambio informativo e di impressione continuo. C’è la massima attenzione. E’ stato un incontro per testare le misure di sicurezza che sono già molto alte. Nella città di Roma e in Italia c’è sempre tantissima attenzione”, ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, al termine della riunione straordinaria del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza in prefettura convocata ieri d’urgenza.

