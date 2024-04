Le alluvioni hanno colpito la zona vicino al confine con il Kazakistan

Centinaia di proprietà sono state allagate nella città russa di Orenburg, vicino al confine con il Kazakistan, in Russia, nelle ultime 24 ore. Le autorità hanno annunciato un’evacuazione di massa dall’area dopo che il livello dell’acqua nel fiume Ural è aumentato ulteriormente. Con un messaggio su Telegram, il sindaco di Orenburg, Sergei Salmin, ha invitato i residenti a “evacuare urgentemente” mentre le sirene suonavano in città. Il livello dell’acqua vicino alla città ha raggiunto gli 11 metri e 71 centimetri, ha scritto su Telegram il governatore della regione di Orenburg Denis Pasler. Le immagini della città mostrano interi quartieri sommersi dall’acqua. Le inondazioni hanno colpito la regione, situata a circa 1.200 chilometri a sud-est della capitale Mosca, dopo che la settimana scorsa una diga sul fiume Ural è crollata nella città di Orsk sotto la pressione delle acque impetuose. Le autorità hanno classificato la situazione nella regione come un’emergenza di importanza federale.

