Lo scrive il quotidiano argentino La Nacion

Monsignor Georg Ganswein, ex segretario particolare di Benedetto XVI, sarà presto nominato nunzio apostolico della Santa Sede. A sciverlo è il quotidiano argentino La Nacion. Per il giornale di Buenos Aires il sentimento di misericordia di Papa Francesco è stato “più forte” rispetto alle tensioni avute in passato con l’arcivescovo tedesco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata