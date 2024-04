Presenti tra gli altri anche Jeff Bezos e Tim Cook

Carrellata di vip alla cena di Stato organizzata alla Casa Bianca per celebrare l’amicizia tra Stati Uniti e Giappone alla presenza del primo ministro nipponico Fumio Kishida. Presenti 230 ospiti, ricevuti dal presidente degli Usa Joe Biden e dalla First Lady Jill Biden. Sulla lista degli invitati c’erano l’ex presidente Bill Clinton, in compagnia della moglie ed ex Segretaria di Stato Hillary Clinton, l’attore Robert De Niro, l’amminstratore delegato di Apple Tim Cook e il fondatore e presidente di Amazon Jeff Bezos. Presenti anche il musicista giapponese Ayase, la pattinatrice olimpica Kristi Yamaguchi, la vicepresidente degli Usa Kamala Harris, il Segretario di Stato Antony Blinken, il direttore della Cia Bill Burns, la figlia di Biden, Ashley Blazer Biden, le nipoti di Biden, Ashely e Finnegan Biden.

