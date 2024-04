"Quando attaccano la sezione del nostro consolato, è come un attacco al nostro territorio", ha detto la Guida Suprema

La Guida Suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, ha ribadito la promessa di ritorsione contro Israele per l’uccisione di sette membri delle Guardie rivoluzionarie iraniane, provocata da un raid aereo sul consolato di Teheran a Damasco, in Siria. “Quando attaccano la sezione del nostro consolato, è come un attacco al nostro territorio”, ha detto Khamenei, “il regime malvagio deve essere punito e sarà punito”. Khamenei ha parlato durante una cerimonia di preghiera per celebrare la fine del mese sacro musulmano del Ramadan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata