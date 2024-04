Milano, 2 apr. (LaPresse) – “Questo crimine vile non rimarrà senza risposta”. È quanto afferma il presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, in riferimento all’attacco di ieri nella capitale siriana Damasco, per il quale è stato accusato Israele, in cui è stato distrutto il consolato dell’Iran e sono state uccise 7 persone, fra cui 2 generali iraniani. “Le mani sporche del regime sionista usurpatore si sono macchiate del sangue di diversi generali e ufficiali del nostro Paese”, ha dichiarato Raisi riferendosi a Israele.

