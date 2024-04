La festività cade nel mezzo della guerra in corso di Israele contro Hamas nella Striscia di Gaza

A Gerusalemme innalzato il livello di sicurezza nella città vecchia per le celebrazioni del Eid-al-Fitr, che segna la fine del mese sacro del Ramadan. Imponente lo spiegamento di forze dell’ordine per controllare la situazione. L’Eid è caratterizzato da preghiere e festeggiamenti congregazionali che in genere includono visite familiari, riunioni e vestiti nuovi. La festività cade nel mezzo della guerra in corso di Israele contro Hamas nella Striscia di Gaza in seguito agli attentati del gruppo militante il 7 ottobre.

