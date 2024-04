Prima audizione davanti alla Commissione Europea sul ricorso nei confronti dei blocchi alla circolazione dei tir

Si è tenuta oggi, 8 aprile, la prima audizione davanti alla Commissione Europea dopo il ricorso presentato dall’Italia nei confronti dell’Austria contro i divieti alla circolazione dei tir sull’autostrada del Brennero. Fonti del Mit fanno sapere che l’audizione ha offerto l’occasione per ribadire le forti criticità italiane sulle misure austriache al Brennero. La delegazione italiana, proseguono, ha evidenziato in particolare l’assenza di proporzionalità e adeguatezza dei divieti notturni e settoriali, nonché gli effetti distorsivi della concorrenza. Il parere della Commissione è ora atteso entro metà maggio. Indipendentemente dalle valutazioni del Berlaymont, l’Italia potrà procedere in Corte di Giustizia.

