Il ministro dei Trasporti e Infrastrutture: "Ci aspettiamo che i diritti di tutti gli operatori economici siano rispettati"

“La Commissione Ue dovrà decidere entro il 15 maggio sulla procedura avviata dall’Italia” contro gli stop ai mezzi pesanti nel Brennero da parte dell’Austria e “la procedura in contradditorio davanti alla Commissione si svolgerà già il prossimo 8 aprile”. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e Infrastrutture al question time alla Camera. “A Bruxelles – aggiunge il ministro – dovranno scegliere se siamo in una comunità di eguali o siamo in una Unione economica al servizio delle lobby di alcuni”.

Sul Brennero “dopo quattro anni di attesa abbiamo deciso per un ricorso diretto alla Corte di Strasburgo. Un dossier per dimostrare l’infondatezza, l’arroganza e l’ingiustizia dell’Austria. Ci aspettiamo che i diritti di tutti gli operatori economici siano rispettati” ha aggiunto Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e Infrastrutture al question time alla Camera.

