Squadre di lavoratori hanno iniziato a rimuovere i container dal cargo Dali, che lo scorso 26 marzo ha urtato un pilone del Francis Scott Key Bridge, a Baltimora, causando il crollo del ponte. Nel disastro hanno perso la vita sei operai che stavano lavorando sul ponte. I lavori sono cominciati domenica 7 aprile. Si tratta di un passo importante per ripristinare la viabilità del fiume Patapsco, una delle principali rotte marittime degli Stati Uniti. La rimozione dei container dalla Dali proseguirà questa settimana se il tempo lo permetterà. Le squadre stanno procedendo alla rimozione delle sezioni del ponte che si trova sulla prua della nave per consentirne eventualmente il movimento. In totale, 32 navi sono passate attraverso canali temporanei su entrambi i lati del relitto, hanno riferito i funzionari.

