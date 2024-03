Sei le persone che mancano all'appello dopo il crollo del Key Bridge

I sei operai dispersi dopo il crollo del Key Bridge di Baltimora sono presunti come morti. Lo ha detto Jeffrey Pritzker, il vice presidente esecutivo della Brawner Builders, l’azienda per la quale lavoravano gli operai. Un dipendente dell’azienda, Jesus Campos, ha riferito che i dispersi avevano età tra i 30 e i 45 anni e avevano tutti delle famiglie.

Ricerche sospese fino al mattino

Le ricerche degli operai sono state sospese fino a mercoledì mattina. Roland L. Butler Jr., sovrintendente della Polizia di Stato del Maryland, ha dichiarato in serata che la missione di ricerca e salvataggio si stava trasformando in una missione di ricerca e recupero. I sommozzatori torneranno sul posto alle 6 del mattino locali di mercoledì, quando si prevede che le difficili condizioni notturne miglioreranno.

Nave aveva superato controlli a settembre 2023

La nave cargo ‘Dali’ che ha urtato il ponte provocandone il crollo è di proprietà della Grace Ocean PTE ed è stata ispezionata almeno 27 volte nei porti di tutto il mondo da quando è stata costruita nel 2015. Un’ispezione effettuata a giugno in un porto del Cile aveva identificato un problema con “la propulsione e i macchinari ausiliari”, secondo il sistema Equasis che raccoglie e rende disponibili gratuitamente su internet le informazioni relative alla sicurezza e alla qualità delle navi dell’intera flotta mercantile mondiale. L’ispezione più recente era stata condotta dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti a New York il 13 settembre 2023. Secondo i dati, l'”esame standard” non aveva identificato alcuna anomalia. Un’ispezione condotta in Belgio nel luglio 2016 aveva stabilito invece che la navigabilità della Dali era compromessa dopo che questa aveva urtato un ormeggio utilizzato per le navi nel porto di Anversa, danneggiando lo scafo.

