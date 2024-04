Il presidente francese ha detto: "Era necessario dare un nome al passato"

“La Francia si assume tutto, esattamente nei termini che ho usato” il 27 maggio 2021, “e ringrazio ancora una volta il Presidente Kagame per l’accoglienza che ha riservato alle mie parole, aprendo così una nuova pagina nelle nostre relazioni”. Così Emmanuel Macron in un videomessaggio nel trentesimo anniversario dei massacri in Ruanda. “Era necessario dare un nome al passato, era necessario che il passato continuasse ad essere analizzato e studiato dai nostri storici nelle migliori condizioni possibili, che il lavoro della storiografia continuasse, e poi era anche necessario che il lavoro continuasse perché questo passato potesse essere studiato e trasmesso, e questo è anche il senso delle missioni che stanno continuando tra accademici e storici ruandesi e francesi e di tutto il mondo” ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata