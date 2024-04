I manifestanti si sono dipinti le mani di rosso per simboleggiare il sangue

A sei mesi dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas, i manifestanti a Tel Aviv hanno chiesto domenica il rilascio immediato degli ostaggi detenuti a Gaza. “La sensazione è che siano dimenticati”, ha detto Yifat Kalderon, cugino di uno degli ostaggi. “Faccio appello a tutti: non dimenticateli. Fate di tutto per riportarli a casa”. I manifestanti, che si sono riuniti in piazza Habima si sono dipinti le mani di rosso per simboleggiare il sangue.

