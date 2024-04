Il premier israeliano Netanyahu: "Sapremo difenderci". L'esercito dello Stato ebraico: "Siamo pronti a ogni scenario"

IN AGGIORNAMENTO. La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 182. Joe Biden chiama al telefono Benjamin Netanyahu per chiedere un cessate il fuoco immediato e chiarire la necessità che lo Stato ebraico annunci e attui una serie di passi specifici, concreti e misurabili per affrontare i danni ai civili e la sicurezza degli operatori umanitari”. E aggiunge che “la politica degli Stati Uniti rispetto a Gaza sarà determinata dalla nostra valutazione dell’azione immediata di Israele su questi passi”. Israele riapre il valico di Erez per portare gli aiuti a Gaza.

Netanyahu a Biden: “Misure per evitare errori come attacco Wck”

Nella telefonata con il presidente Usa Joe Biden, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ammesso che è dell’esercito israeliano (Idf) la responsabilità della morte dei 7 operatori umanitari di World Central Kitchen (Wck) in un attacco di lunedì e ha assicurato a Biden che il suo governo intende annunciare misure per evitare che un simile errore si ripeta. È quanto ha riferito un alto funzionario dell’amministrazione Usa, secondo quanto riporta la Cnn. La fonte ha aggiunto che, nel colloquio telefonico di giovedì, Netanyahu ha detto a Biden che Israele è intenzionato a migliorare la tracciabilità degli operatori no-profit all’interno di Gaza e il presidente Usa ha affermato che tali misure sono necessarie. La Casa Bianca aveva riferito in precedenza che i due leader non sono entrati nei dettagli dell’indagine sull’incidente che ha ucciso i 7 cooperanti.

Israele, per Usa cessate il fuoco subordinato a rilascio ostaggi

“Elogio gli Stati Uniti per aver chiarito che qualsiasi cessate il fuoco a Gaza sarà subordinato al rilascio degli ostaggi“. Così il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, in un post su X che giunge all’indomani della telefonata fra il presidente Usa Joe Biden e il premier israeliano Benjamin Netanyahu in cui, secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, Biden ha detto a Netanyahu che “un cessate il fuoco immediato è essenziale” e lo ha invitato a “dare ai suoi negoziatori il potere di concludere senza indugi un accordo per riportare a casa gli ostaggi”.

Onu, bene riapertura valico Erez

Le Nazioni Unite hanno accolto con favore la notizia che Israele ha accettato di riaprire il valico di Erez verso Gaza per consentire a più aiuti di entrare nell’enclave assediata. È quanto riporta la Cnn.”Chiediamo da molto tempo ulteriori attraversamenti verso Gaza e più aiuti umanitari per entrare”, ha detto il portavoce del segretario generale dell’Onu, Stéphane Dujarric.”Questa è una notizia positiva, ma, ovviamente, dovremo vedere come verrà attuata, abbiamo bisogno di un cessate il fuoco umanitario e di un massiccio afflusso di aiuti”, ha aggiunto Dujarric.

Casa Bianca, bene iniziative Israele su aiuti a Gaza

“Accogliamo con favore le iniziative annunciate dal governo israeliano su richiesta del presidente in seguito al suo incontro con il primo ministro Netanyahu. Questi passi, compreso l’impegno ad aprire il porto di Ashdod per la consegna diretta di assistenza a Gaza, ad aprire il valico di Erez per una nuova rotta di assistenza per raggiungere il nord di Gaza e ad aumentare significativamente le consegne dalla Giordania direttamente a Gaza, devono ora essere pienamente e rapidamente attuati”. Lo ha detto la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca Adrienne Watson. “Come ha affermato oggi il presidente – ha aggiunto – la politica statunitense rispetto a Gaza sarà determinata dalla nostra valutazione dell’azione immediata di Israele su queste e altre misure, comprese quelle per proteggere i civili innocenti e la sicurezza degli operatori umanitari. Siamo pronti – ha detto – a lavorare in pieno coordinamento con il governo di Israele, i governi di Giordania ed Egitto, le Nazioni Unite e le organizzazioni umanitarie, per garantire che questi importanti passi siano attuati e si traducano in un aumento significativo dell’assistenza umanitaria che raggiunge i civili in condizioni disperate in tutta Gaza nei prossimi giorni e settimane”.

Israele, misure immediate per aumentare aiuti a Gaza

In seguito all’attacco mortale al convoglio di World Central Kitchen e alla tesa conversazione con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Israele varerà misure immediate per migliorare la situazione umanitaria a Gaza. Lo riferisce l’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu, citato dai media israeliani, riportando le decisioni del gabinetto di guerra. Israele aprirà temporaneamente il porto di Ashdod per le consegne umanitarie e aprirà il valico di Erez nel nord della Striscia per la prima volta dal 7 ottobre. Inoltre aumenterà la quantità di aiuti provenienti dalla Giordania che transita attraverso il valico di Kerem Shalom.“L’aumento degli aiuti eviterà una crisi umanitaria”, si legge nella nota, “ed è fondamentale per garantire la continuazione dei combattimenti e il raggiungimento degli obiettivi di guerra”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata