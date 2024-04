Il raid dello Stato ebraico ha colpito il consolato iraniano, ammazzando due generali e cinque ufficiali

L’ayatollah Ali Khamenei, Guida Suprema dell’Iran, ha recitato nella Capitale la preghiera funebre islamica per sette membri della Guardia rivoluzionaria, uccisi lunedì 1 aprile a Damasco, in Siria, durante un attacco attribuito a Israele. Il raid dello Stato ebraico ha colpito il consolato iraniano, ammazzando due generali e cinque ufficiali. Tel Aviv adesso è in allerta per il rischio di un eventuale attacco da parte delle forze di Teheran.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata