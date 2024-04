Secondo quanto riporta il giornale arabo Al Mayadeen le forze di Teheran starebbero pianificando un attacco combinato

IN AGGIORNAMENTO – Gli occhi del mondo sono puntati su Israele dopo che sette operatori umanitari sono stati uccisi in un raid nella Striscia di Gaza. L’Ong World Central Kitchen, intanto, chiede un’indagine indipendente. “E’ l’unico modo per determinare la verità su quanto accaduto, garantire trasparenza e responsabilità per i responsabili e prevenire futuri attacchi contro gli operatori umanitari”, si legge in un comunicato reso noto dall’organizzazione. Nel frattempo non si placa l’offensiva dello Stato ebraico nel Sud del Libano, contro obiettivo di Hezbollah.

Hrw: 106 morti in raid Israele su condominio, possibile crimine guerra

Human Rights Watch (Hrw) afferma che almeno 106 civili, fra cui 54 bambini, sono morti in un attacco israeliano del 31 ottobre su un condominio di Gaza. Il gruppo per i diritti umani riferisce di non avere trovato alcuna prova che nel palazzo ci fosse un obiettivo militare, il che sembra rendere l’accaduto un crimine di guerra. Il raid è uno di quelli con più vittime dall’inizio della guerra quasi 6 mesi fa. Human Rights Watch afferma che 4 colpi distinti hanno fatto crollare l’Engineer’s Building nel centro di Gaza, che ospitava circa 350 persone, circa un terzo delle quali erano fuggite dalle loro case in altre zone della Striscia. Fra le vittime c’erano anche bambini che giocavano a calcio all’aperto e residenti che caricavano i telefoni in un negozio di alimentari al primo piano. Hrw afferma di aver intervistato 16 persone, tra cui i parenti delle persone uccise nell’attacco del 31 ottobre, e di aver analizzato immagini satellitari, 35 fotografie e 45 video delle conseguenze. Non si è potuta recare sul posto perché Israele limita fortemente l’accesso a Gaza.

I testimoni hanno detto a Human Rights Watch che non c’è stato alcun avvertimento prima dell’attacco. Il gruppo afferma che le autorità israeliane non hanno pubblicato alcuna informazione sul presunto obiettivo e non hanno risposto alle sue richieste di informazioni. Al momento l’Idf non ha risposto oggi a una richiesta di commento da parte di Associated Press. Israele afferma che cerca di evitare vittime civili e attribuisce la responsabilità della loro morte ad Hamas perché i militanti operano in aree densamente popolate, ma l’esercito raramente commenta i singoli attacchi che ogni giorno uccidono decine di persone, fra cui donne e bambini. Israele affronta crescenti critiche internazionali per la sua condotta di guerra dopo che i suoi attacchi hanno ucciso 7 operatori umanitari di World Central Kitchen (Wck) all’inizio di questa settimana.

Israele in massima allerta, possibile attacco da Iran

Lo Stato di Israele è in “massima allerta” per un possibile attacco dall’Iran come risposta al raid sul consolato di Teheran a Damasco dei giorni scorsi. Lo riferisce il quotidiano Haaretz. L’Idf – si legge – ha già rafforzato il suo comando di difesa aerea e ha sospeso il congedo dette truppe. Si teme un attacco combinato con droni e missili.

Cia avverte Israele: Iran può attaccare entro 48 ore

La Cia ha avvertito Israele che l’Iran potrebbe tentare un attacco verso il territorio dello Stato ebraico entro le prossime 48 ore in risposta al raid di Damasco sul consolato iraniano in Siria. Secondo quanto riporta il giornale arabo Al Mayadeen le forze iraniane starebbero pianificando un attacco combinato con una “pioggia” di droni e missili lanciati dalle sue basi in luoghi strategici all’interno di Israele.

Idf colpisce postazioni Hezbollah in sud del Libano

L’Idf ha affermato di aver colpito durante la notte un posto di osservazione di Hezbollah a Khiam, nel sud del Libano, e un altro sito appartenente al gruppo terroristico a Kafr Kila. Lo riporta il Times of Israel.

Wck chiede indagine indipendente su morte cooperanti

L’ong World Central Kitchen in un comunicato ha reso noto di aver chiesto ai governi di Australia, Canada, Stati Uniti d’America, Polonia e Regno Unito di “unirsi a noi nel chiedere un’indagine indipendente” sulla morte dei sette cooperanti nella Striscia di Gaza. “Un’indagine indipendente è l’unico modo per determinare la verità su quanto accaduto, garantire trasparenza e responsabilità per i responsabili e prevenire futuri attacchi contro gli operatori umanitari”, si legge ancora.

“Abbiamo chiesto al governo israeliano di conservare immediatamente tutti i documenti, le comunicazioni, le registrazioni video e/o audio e qualsiasi altro materiale potenzialmente rilevante per gli attacchi del 1° aprile”, si legge ancora nella dichiarazione.

