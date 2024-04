Il commovente filmato diffuso dal ministero degli Affari Interni di Kiev

Il ministero degli Affari Interni ucraino ha diffuso giovedì un filmato che mostra un soccorritore che piange in ginocchio per la morte del padre. Volodymyr Lohinov e suo padre, Vladyslav, stavano lavorando sulla scena di un attacco russo a Kharkiv, quando un secondo raid di Mosca ha ucciso tre soccorritori, tra cui Vladyslav. Padre e figlio lavoravano in unità diverse, ma entrambe le squadre si sono precipitate sulla scena poco dopo l’attacco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata